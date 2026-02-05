Polícia Militar prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Cacoal

Publicada em 05/02/2026 às 08h50
Na tarde de quarta- feira 04 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do Núcleo de Inteligência, realizou a prisão de dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas no município de Cacoal.
A ação ocorreu em uma vila de apartamentos localizada no bairro Princesa Isabel, após a equipe policial receber reiteradas denúncias anônimas que indicavam a prática contínua de comercialização de entorpecentes no local.
Os policiais observaram o momento em que uma empresa de encomendas realizou a entrega de um pacote a um dos suspeitos. Pouco tempo depois, outro indivíduo chegou ao local, ocasião em que ambos adentraram juntos na vila de apartamentos.
Diante da fundada suspeita de continuidade delitiva, a equipe realizou a aproximação e ingressou no local, que se encontrava com os portões abertos. Em um dos apartamentos, com a porta igualmente aberta, os policiais flagraram os suspeitos manipulando a encomenda recém recebida, atividade que levantou imediata suspeita de ilicitude.
Durante a abordagem, foi constatado que a substância presente no pacote apresentava características compatíveis com haxixe, droga derivada da maconha. Diante do flagrante delito, os envolvidos receberam voz de prisão, sendo devidamente informados de seus direitos constitucionais.
Após a condução à Delegacia de Polícia, o material apreendido foi pesado, totalizando aproximadamente 100 gramas de substância análoga ao haxixe, além de pequena quantidade de maconha, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e duas motocicletas utilizadas pelos suspeitos.
Segundo levantamento preliminar, a quantidade de entorpecente apreendida poderia gerar significativo valor financeiro com a comercialização, evidenciando o potencial lesivo da atividade criminosa à ordem pública.
Os aparelhos celulares apreendidos poderão subsidiar a investigação, uma vez que podem conter registros de negociação e contatos, elementos relevantes para a apuração da possível associação para o tráfico de drogas.
A Polícia Militar de Rondônia reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e destaca a importância da participação da comunidade, por meio de denúncias anônimas, para o enfrentamento à criminalidade e a preservação da segurança pública.
