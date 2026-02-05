Prefeitura em parceria com o SENAI dá início ao curso de Mecânico de Motocicletas

Por Assessoria
A Prefeitura de Ariquemes, em parceria com o SENAI, deu início ao curso de Mecânico de Motocicletas, uma iniciativa que está capacitando moradores do município para atuar em um dos setores que mais cresce e demanda profissionais qualificados.
Durante o curso, os alunos têm acesso a conteúdos teóricos e práticos, fortalecendo as chances de inserção no mercado de trabalho e também de empreender na área de manutenção de motos.
Mais qualificação, mais oportunidades e mais desenvolvimento para Ariquemes.
