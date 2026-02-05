Área destinada à construção de praça no bairro Jardim da Esmeralda avança em ritmo acelerado

Publicada em 05/02/2026 às 08h48
A área onde será construída a futura praça pública do bairro Jardim da Esmeralda, em Guajará-Mirim, segue em ritmo acelerado de preparação. Na manhã desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a convite de um morador da localidade, o senhor Edilson, figura bastante conhecida no bairro e esposo da senhora Helena, casal de cearenses residentes há vários anos na região, o jornalista e radialista João Teixeira esteve no canteiro de obras para acompanhar de perto o andamento dos serviços.
A obra será viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador da República Dr. Confúcio Moura, no valor de R$ 1.405.458,12 (um milhão e quatrocentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), recursos destinados à implantação de um espaço público voltado ao lazer, convivência social e prática esportiva dos moradores do bairro e de toda a Pérola do Mamoré.
Durante muitos anos, o terreno serviu apenas como ponto de acúmulo de lixo, proliferação de animais peçonhentos e, segundo relatos da comunidade, local utilizado para descarte de objetos oriundos de furtos e roubos ocorridos no bairro e adjacências. Após determinação do prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim realizou a limpeza completa da área, que agora começa a receber material para aterro, etapa que antecede o início efetivo das obras estruturais.
Com a transformação do espaço, a expectativa é de que, em breve, a população local possa usufruir de um ambiente adequado para caminhadas, lazer familiar e a prática de diversas modalidades esportivas, contribuindo diretamente para a valorização urbana e a melhoria da qualidade de vida dos moradores.
Por meio do Guajará Notícias, moradores do Jardim da Esmeralda manifestaram agradecimentos ao senador Confúcio Moura, ao prefeito Netinho, destacando a relevância da obra para a comunidade, especialmente pela recuperação de uma área que antes comprometia a estética e a segurança do bairro.
O morador Edilson também fez questão de registrar publicamente seu reconhecimento às autoridades envolvidas, ressaltando que a futura praça representa um antigo anseio da população local e deverá ser um importante ponto de integração social após sua conclusão e entrega oficial.
