Rolim de Moura lidera investimentos em saneamento básico e se aproxima de 50% da cidade com rede de esgoto

O município de Rolim de Moura ( RO) se destaca no cenário estadual pelos expressivos investimentos em saneamento básico e deve assumir, em 2026, a liderança entre os 52 municípios de Rondônia em volume de recursos aplicados no setor.
Somente em 2025, cerca de 1.800 imóveis passaram a contar com cobertura de esgotamento sanitário. Para 2026, o município antecipou investimentos previstos para 2027, o que permitirá a ampliação significativa do sistema. Com isso, mais de 8 mil imóveis, o equivalente a 50% da área urbana, estarão conectados à rede de coleta de esgoto ainda este ano.
Está prevista a implantação de aproximadamente 40 quilômetros de novas redes de esgotamento sanitário em 2026, com intervenções concentradas principalmente no bairro Beira Rio, consolidando o avanço da infraestrutura urbana.
Além do esgotamento sanitário, Rolim de Moura também investe no fortalecimento do sistema de abastecimento de água. Serão instalados reservatórios com capacidade de 100 mil litros em bairros que dependem exclusivamente de bombeamento, reduzindo a intermitência no fornecimento. O município também realizará a perfuração de poços artesianos, ampliando a captação de água e garantindo maior segurança hídrica em períodos de estiagem.
As obras de saneamento ocorrem de forma integrada à infraestrutura urbana. Em vias como as avenidas Fortaleza e Belém, onde o sistema de esgoto foi recentemente implantado, já estão em andamento os serviços de recomposição asfáltica, assegurando melhores condições de mobilidade.
Os investimentos em saneamento básico representam uma estratégia estrutural de desenvolvimento, com reflexos diretos na redução de doenças, na preservação ambiental e na valorização urbana, consolidando Rolim de Moura como referência estadual em políticas públicas voltadas à saúde e à qualidade de vida.
