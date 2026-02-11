PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (11) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 11/02/2026 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (11), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades com trovoadas para quase todos os estados ao longo do dia — à exceção do centro-norte de Roraima, onde não deve chover. As precipitações devem cobrir quase toda a região durante todo o dia e ter maior intensidade à noite. Há, ainda, previsão de possibilidade de queda de granizo para o Tocantins à noite.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para quase toda a região — à exceção de Roraima, que deve ficar sob poucas nuvens —, e pancadas de chuva isoladas para quase toda a região — à exceção de Roraima, oeste do Amapá, noroeste do Pará e extremo-norte do Amazonas, onde não deve chover —, que devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia, centro-sul e oeste do Amazonas, centro-sudoeste do Pará e sudoeste do Tocantins.
Durante a tarde, as pancadas de chuva isoladas avançam sobre todo o Amapá e a maior parte do noroeste do Pará, mas as trovoadas se restringem ao Acre, Rondônia, centro-sul do Amazonas, centro-oeste do Tocantins e extremo-sudeste do Pará.
À noite, as chuvas isoladas se expandem e tomam todo o Amazonas, noroeste do Pará e a parte central do sul de Roraima. As pancadas de chuva com trovoadas tomam todo o Acre, Rondônia, Tocantins e centros-sul do Amazonas e do Pará. Há, ainda, possibilidade de queda de granizo para o sudoeste do Tocantins.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para toda a região, além de alerta de perigo de chuvas intensas para Rondônia, extremo-oeste do Pará, leste do Amazonas e norte do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Macapá, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
