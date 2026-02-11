Prefeitura reforça coleta seletiva com recolhimento de eletrônicos e recicláveis em frente às residências

Publicada em 11/02/2026 às 08h36
A Prefeitura de Jaru, informa que a coleta seletiva do município contempla o recolhimento de materiais recicláveis e resíduos eletrônicos garantindo a destinação correta e contribuindo para a preservação do meio ambiente.
O serviço é realizado por meio de contrato com a COOCAMRJI, cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Ji-Paraná, responsável pela coleta de recicláveis comuns, como papel, plástico, vidro, metal e alumínio, além de itens como televisores e computadores que não estão mais em uso.
De acordo com o secretário de meio ambiente e agronegócio e meio ambiente, Cleverson Barbosa, para que a coleta ocorra de forma adequada, a orientação é que os materiais sejam separados do lixo comum, colocados em embalagens próprias e disponibilizados em frente às residências no dia correspondente ao setor.
Cleverson também destaca que resíduos orgânicos, como sobras de alimentos, não são coletados pela coleta seletiva. “A participação da população, com a separação correta dos resíduos, é fundamental para ampliar a reciclagem, reduzir impactos ambientais e fortalecer o trabalho das cooperativas”.
