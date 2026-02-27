PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de chuvas intensas nesta sexta-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta sexta-feira (27).
No Acre, Rondônia e Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
No Amazonas, pode haver chuva intensa em Itamarati, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença.
Em Roraima, Alto Alegre e a capital Boa Vista têm tempo mais estável, com poucas nuvens.
O Amapá registra muitas nuvens ao longo do dia. Já no Pará, a expectativa é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Goianésia do Pará, Novo Repartimento e São Félix do Xingu.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!