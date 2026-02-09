Prefeitura realiza formação em Educação Física e Primeiros Socorros – Lei Lucas

Publicada em 09/02/2026 às 10h48
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nos dias 05 e 06 a Formação em Foco de Educação Física, com ênfase na Formação em Primeiros Socorros – Lei Lucas, voltada aos profissionais da rede municipal de ensino.
A capacitação ocorreu em parceria com o 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Guajará-Mirim, reforçando a integração entre as instituições e o compromisso com a segurança no ambiente escolar.
O público-alvo da formação incluiu gestores, supervisores, orientadores, professores e profissionais de apoio escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Durante a programação, foram abordados conteúdos teóricos e práticos relacionados à prevenção de acidentes, procedimentos básicos de primeiros socorros e cuidados imediatos em situações de emergência no ambiente escolar.
A iniciativa atende às diretrizes da Lei Lucas, que determina a capacitação de profissionais da educação em noções básicas de primeiros socorros, contribuindo para um ambiente escolar mais seguro e preparado.
A Prefeitura de Guajará-Mirim segue investindo na formação continuada dos profissionais da educação, fortalecendo a qualidade do ensino e a segurança dos alunos da rede municipal.
