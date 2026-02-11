Prefeitura fortalece a qualificação da rede de saúde mental com curso nacional de educação permanente

Publicada em 11/02/2026 às 08h25
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), concluiu nesta semana a realização de um curso de qualificação voltado a profissionais que atuam na atenção psicossocial, com foco no fortalecimento do cuidado em saúde mental e na articulação em rede.
A formação integra o projeto “Nós na Rede”, iniciativa vinculada ao Ministério da Saúde, desenvolvida em parceria com instituições formadoras e aplicada em diferentes regiões do país. Em Ji-Paraná, os encontros aconteceram na Faculdade São Lucas Afya, reunindo profissionais da rede municipal e de municípios da região.
Ao todo, foram realizados cinco encontros, totalizando 120 horas de capacitação, em modalidade híbrida, com atividades online e encontros presenciais. A proposta permitiu alinhar conteúdos teóricos às vivências práticas dos profissionais, considerando a realidade do trabalho nos serviços de saúde do município.
O curso teve como eixo central a luta antimanicomial e o cuidado em saúde mental de populações em maior situação de vulnerabilidade, como pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas e pessoas privadas de liberdade. A formação buscou ampliar a escuta qualificada, reduzir estigmas e fortalecer práticas de acolhimento humanizado e integral.
Participaram da capacitação profissionais de diferentes áreas e níveis de atenção, incluindo servidores das Unidades de Saúde da Família, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), urgência e emergência, além de profissionais da gestão da Semusa. A diversidade de categorias, como psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e médicos, contribuiu para o fortalecimento do trabalho interdisciplinar na rede municipal.
De acordo com a coordenação do curso, a educação permanente impacta diretamente na qualidade dos serviços ofertados à população, ao promover um cuidado mais humanizado, resolutivo e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa também fortalece a articulação entre os serviços, permitindo que os profissionais atuem de forma integrada, reconhecendo a rede como um espaço coletivo de cuidado.
Com ações como essa, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, reafirma seu compromisso com o fortalecimento da saúde mental no município, investindo na qualificação dos profissionais e na melhoria contínua do atendimento prestado à população.
