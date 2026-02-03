Polícia Militar prende dupla acusada de tráfico drogas na zona leste

Publicada em 03/02/2026 às 09h15
Dois homens foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (2) durante uma ação da Polícia Militar na zona Leste de Porto Velho. A ocorrência aconteceu em uma residência localizada na Rua Turquesa, no bairro Socialista, apontada como ponto de tráfico de drogas.
A ação foi realizada por uma guarnição do setor 14 do 5º Batalhão da Polícia Militar, comandada pelo sargento Machado. Durante a abordagem no imóvel, os policiais prenderam um dos suspeitos conhecido pelo apelido de “Olhão”, além de um comparsa.
No local, a equipe apreendeu porções de maconha, haxixe e diversos materiais utilizados para o tráfico de entorpecentes, reforçando a suspeita de que o endereço funcionava como ponto de venda de drogas. Os dois detidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.
