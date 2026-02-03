DRACO recupera caminhonetes da Sedam e apreende fuzil e munições

Publicada em 03/02/2026 às 09h00
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2), em atuação integrada com a Polícia Militar, recuperou, neste domingo (1º de fevereiro), duas caminhonetes oficiais pertencentes à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). Os veículos haviam sido furtados recentemente no município de Cacoal.
A ação foi resultado de um trabalho contínuo de inteligência e monitoramento, com foco na identificação de rotas de fuga utilizadas por grupos criminosos. As equipes da DRACO 2 atuaram em conjunto com o 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), além dos núcleos de inteligência do 4º e do 11º BPM.
O cerco policial foi estabelecido em pontos estratégicos, o que possibilitou a localização dos veículos na zona rural do município de Costa Marques, antes que fossem levados para a região de fronteira ou descaracterizados.
Durante a ação, além da recuperação do patrimônio público, foi realizada a apreensão de um fuzil, diversas munições e uma motocicleta suspeita de ter sido utilizada no apoio logístico à prática criminosa, reforçando a gravidade da ocorrência.
Os veículos foram submetidos à perícia e encaminhados para os procedimentos legais, com vistas à restituição à SEDAM. As investigações prosseguem sob responsabilidade da Polícia Civil, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no furto e na estrutura de apoio da organização criminosa.
A atuação integrada das forças de segurança evidencia o compromisso das instituições em proteger o patrimônio público, fortalecer a presença do Estado nas regiões de fronteira e combater a criminalidade de forma técnica, estratégica e articulada.
