Solange Couto passa mal no BBB 26 e recebe atendimento médico durante a madrugada

Publicada em 03/02/2026 às 10h34
A madrugada desta terça-feira (3) foi marcada por preocupação dentro da casa do Big Brother Brasil 26. A atriz Solange Couto, de 69 anos, precisou acionar a produção do programa após sentir dores intensas e buscar auxílio médico.
Em conversa no quarto com Sarah Andrade, Solange explicou que foi até o confessionário para solicitar medicação. Segundo o relato, o mal-estar estava relacionado a um quadro de cistite, que provocava ardência forte e dor contínua, dificultando até mesmo o descanso.
A atriz contou que o desconforto era tão intenso que chegou a ficar visivelmente abatida, chamando a atenção de colegas na casa. Pouco tempo depois do pedido, a produção informou que o medicamento havia sido disponibilizado na despensa.
De forma solidária, o participante Marcelo buscou o remédio e entregou à atriz. Após tomar a medicação, Solange conseguiu se deitar e dormir, encerrando o episódio sem a necessidade de atendimento externo naquele momento.
Solange já estava dormindo e acordou sentindo muitas dores.
Foi até o confessionário pedir atendimento médico, mas encontrou fechado.
Até o momento, nada da produção se manifestou… será que vai demorar muito esse atendimento? 🙏😔#TeamSolange #BBB26 #BBB pic.twitter.com/2PmQ0nqJ9Q— Solange Couto (@eusolangecouto) February 3, 2026
