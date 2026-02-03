Corrida Nacional do SESI em Rondônia está confirmada para dia 1º de maio

Publicada em 03/02/2026 às 11h55
O Serviço Social da Indústria de Rondônia (SESI-RO) confirmou sua presença no calendário da 2ª Corrida Nacional do SESI em 2026, com realização marcada para 1º de maio de 2026, em Porto Velho. A concentração dos participantes acontecerá no Espaço Alternativo, local de largada das provas, que está prevista para 6h30. As inscrições são limitadas a 700 corredores e podem ser feitas no Portal On Sports, na aba Corrida Nacional do SESI Etapa Porto Velho.
O evento contará com corridas de 5 km e 10 km, nas categorias feminino e masculino, além de caminhada de 3 km. As modalidades atendem o público em geral, trabalhadores da indústria, colaboradores do sistema indústria e pessoas com deficiência (PCD), garantindo participação ampla e organizada conforme critérios de idade e inscrição. As provas fazem parte de um movimento nacional voltado à prática esportiva e à disseminação de hábitos saudáveis.
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas e troféus, enquanto todos os participantes que concluírem o percurso serão contemplados com medalha de participação. Para a gerente de Saúde e Segurança na Indústria, Maria Lucia Santos, a corrida integra as ações institucionais voltadas à promoção da saúde. “A atividade esportiva é fundamental para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Com essa iniciativa, o SESI amplia seu alcance, incentivando a prática de exercícios físicos e o combate ao sedentarismo”, afirmou.
O coordenador de promoção da saúde da unidade do SESI de Porto Velho, Cleison Cortez, o esporte é uma ferramenta essencial de promoção da saúde e de estímulo a hábitos de vida mais ativos. “A Corrida Nacional do SESI vem para incentivar a prática da atividade física, valorizando a qualidade de vida, especialmente dos trabalhadores da indústria. “Ao organizar esse evento esportivo em âmbito nacional, além de envolver a comunidade, a gerência de saúde do SESI atua na prevenção, no bem-estar e no fortalecimento de hábitos saudáveis, promovendo inclusão e cidadania”, explicou.
Os corredores inscritos terão direito a um kit exclusivo, composto por camisa oficial, mochila em tecido microfibra e boné e, aos que terminarem o percurso, ganharão medalhas. A retirada será realizada mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição e pagamento, nos dias 28 e 29 de abril de 2026, das 14h às 17h, no SESI da Avenida Rio de Janeiro, nº 4734, bairro Lagoa, em Porto Velho.
Confira os valores das inscrições
- Inteira: R$ 130,00
- Meia social + 2 quilos de alimentos: R$ 65,00
- Meia indústria + dois quilos de alimentos: R$ 55,00 (trabalhadores da indústria)
- Meia Regulamentada/legal: R$: 65,00
- PCD: Inscrição gratuita
A Corrida Nacional do SESI integra ações voltadas à saúde, ao esporte e ao bem-estar, reunindo trabalhadores, famílias e a comunidade em uma programação aberta no feriado de 1º de maio.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!