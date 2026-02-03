Publicada em 03/02/2026 às 11h37
O programa de estágio da Prefeitura de Porto Velho funciona como porta de entrada para o serviço público e como etapa de formação profissional. O município mantém 264 estagiários ativos em um total de 366 vagas. Jovens ingressam para aprender e passam a ocupar funções de apoio e decisão dentro da administração municipal.
As vagas atendem áreas como saúde, educação, tecnologia da informação, jornalismo, administração e direito. O estágio oferece bolsa de cerca de R$ 1.400 para estudantes de nível superior, com seis horas diárias, e cerca de R$ 1.000 para nível médio, com quatro horas, além de auxílio-transporte. O programa também reserva vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).
A gestão municipal trata o estágio como etapa prática de avaliação e formação profissional, com foco na identificação de estudantes com desempenho técnico e compromisso com o trabalho público, aptos a assumir funções de confiança no futuro.
“Queremos incentivar a formação de uma equipe técnica de excelência, composta por pessoas que, durante o estágio, demonstrem empenho real. A administração aproveita esses profissionais, que já conhecem a rotina e as necessidades da cidade, para somar de forma definitiva à nossa equipe”, disse Léo Moraes, prefeito.
Na Secretaria Municipal de Administração (Semad), os efeitos do programa aparecem na ocupação de cargos estratégicos. Dez servidores da pasta iniciaram suas trajetórias como estagiários e hoje atuam como gerentes ou supervisores.
Entre eles está Danylo Ferreira Carvalho, 20, supervisor da Divisão de Controle Interno e Análise Processual (DCAP). Ele coordena a equipe responsável pela verificação de pagamentos e análise de processos administrativos.
“A administração pública me encantou. Procuro dar o meu melhor tanto para os servidores quanto para os estagiários que hoje trabalham comigo”, disse.
Na Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), estagiários atuam na produção de conteúdo institucional, redes sociais e cobertura jornalística das ações da Prefeitura. A experiência aproxima estudantes da rotina do jornalismo público.
“O estágio tem sido fundamental para minha formação profissional. Aqui conseguimos aplicar, na prática, tudo o que aprendemos na teoria, além de desenvolver responsabilidade, senso de equipe e compromisso com a informação pública”, disse Beatriz Rodrigues, estagiária na Secom.
De acordo com a gestão da pasta, a presença dos estudantes ampliou o ritmo de produção e a entrega de conteúdo institucional. “O cotidiano na Secom permite a aplicação prática do jornalismo, servindo de estímulo para que esses jovens busquem, no futuro, a estabilidade na gestão pública”, declarou Francisco Costa, secretário municipal de Comunicação.
A seleção ocorre por meio de plataforma online.
Estudantes de nível médio e superior interessados podem cadastrar currículo no portal da instituição responsável pelo recrutamento, no endereço
https://estagio.universidadepatativa.com.br/painel/estudante/login.
Foto: Júnior Costa / Isabella Leite
Comentários
Seja o primeiro a comentar!