Prefeitura de Porto Velho arrecada roupas para famílias ribeirinhas do Baixo Madeira

Publicada em 03/02/2026 às 11h09
A campanha “O Rio nos Une” segue arrecadando roupas que serão destinadas às populações ribeirinhas do Baixo Madeira, em Porto Velho.
A iniciativa tem como foco apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social, impactadas pela cheia do rio Madeira e pelo período de estiagem registrado no último ano.
A ação é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) e da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC), e busca garantir apoio básico às comunidades afetadas, respeitando as especificidades da população ribeirinha.
De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Ane Cleyane, a campanha vai além da arrecadação de roupas. “Essas famílias perderam suas plantações e, com isso, sua principal fonte de renda. A campanha é uma forma de estarmos mais próximos e oferecer apoio neste momento, garantindo dignidade por meio das doações”.
O superintendente da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti, destacou a importância da organização e da participação da população. “Precisamos de roupas em bom estado para que a entrega seja feita com respeito. Toda a equipe operacional está envolvida para que as doações cheguem a quem realmente precisa”.
As doações podem ser entregues na sede da Defesa Civil Municipal, localizada na Rua Abunã, entre as ruas Guanabara e Rafael Vaz Silva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A Casa dos Conselhos, na Rua Guanabara, nº 965, bairro Nossa Senhora das Graças, também funciona como ponto de coleta.
Mais informações, esclarecimento de dúvidas ou agendamento de coletas podem ser feitos pelo WhatsApp da Defesa Civil: (69) 98473-2111.
