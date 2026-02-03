Esposa de cantor sertanejo é presa nos EUA após fuga de abordagem policial

Publicada em 03/02/2026 às 10h37
Uma ocorrência policial registrada nos Estados Unidos envolveu a empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor Henrique. A prisão aconteceu na última segunda-feira (2), na cidade de Orlando, no estado da Flórida.
Segundo informações oficiais, Amanda foi detida após dirigir um veículo motorizado sem possuir habilitação válida e desobedecer a uma ordem de parada emitida por um policial. A conduta resultou em duas autuações distintas: uma infração de segundo grau relacionada à falta de habilitação e um crime de terceiro grau por tentativa de fuga.
De acordo com o registro do Orange County Sheriff’s Office, a empresária teria ignorado a abordagem mesmo com a viatura utilizando luzes e sirenes, enquadrando o caso no estatuto 316.1935(2), que trata de tentativa de eludir agentes da lei.
Até o momento, os sistemas públicos da Justiça da Flórida não indicam se houve pagamento de fiança ou se Amanda já foi liberada após a detenção. O caso segue sob responsabilidade das autoridades locais.
Henrique forma dupla sertaneja de grande projeção nacional ao lado de Juliano, mas, até agora, não houve manifestação pública do casal sobre o episódio.
