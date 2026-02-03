“Eu tô indo atrás do meu sonho”: Cariúcha explica saída do SBT

Publicada em 03/02/2026 às 10h43
A apresentadora Cariúcha confirmou oficialmente sua saída do SBT e abriu o coração ao comentar a decisão que redefine sua trajetória na televisão. Em publicação nas redes sociais no último domingo (1º), a comunicadora falou sobre emoção, gratidão e a busca por um projeto próprio ao aceitar o convite da RedeTV!.
Emocionada, Cariúcha relembrou o impacto que a emissora teve em sua vida pessoal e profissional. “Tô passando pra agradecer ao SBT, essa emissora maravilhosa que abriu as portas e mudou minha vida junto com Jesus, que me deu essa oportunidade de receber tanto carinho e amor”, declarou, em lágrimas.
A apresentadora também destacou o quanto foi difícil deixar programas aos quais criou forte ligação emocional, especialmente o Fofocalizando e a atração comandada por Ratinho. “Tá sendo muito difícil pra mim tomar essa atitude, de sair de um programa que eu consegui conquistar, com cada um de vocês, o coração da dona de casa. Tá sendo muito difícil […] principalmente do Ratinho, que é um programa que eu amo fazer”, afirmou.
Durante o desabafo, Cariúcha fez questão de citar colegas que marcaram sua passagem pelo SBT. Ela elogiou Patrícia Abravanel e agradeceu aos companheiros de bancada do Fofocalizando. “A Patrícia Abravanel, ela é um ser humano lindo… O pessoal do ‘Fofocalizando’, a Gaby Cabrini, o Carto [Gabriel Cartolano], que me ensinou a ler TP. Eu sou muito grata ao SBT por tudo”, disse.
Apesar da emoção, a apresentadora explicou que a decisão foi motivada por um sonho antigo. “Eu tenho um sonho, e eu decidi arriscar nesse sonho, que é ter o meu programa, uma coisa popular, trazer o meu povo pro palco, o povo pobre do Brasil”, revelou. Segundo ela, a oportunidade não poderia ser ignorada. “Eu tô indo atrás do meu sonho, não podia deixar essa oportunidade passar, porque eu não sei quando teria essa oportunidade de novo”, completou.
A despedida gerou repercussão entre colegas da emissora. Gaby Cabrini deixou uma mensagem de apoio, destacando a força e a trajetória da comunicadora. Patrícia Abravanel também se manifestou, desejando sucesso e afirmando que Cariúcha seguirá brilhando em sua nova fase profissional.
