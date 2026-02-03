Rocha sinaliza ida ao Senado; a difícil missão de Maurício Carvalho; liminar não encerra a guerra do pedágio

Publicada em 03/02/2026 às 10h02
Os países precisam da força política da direita democrática no jogo do poder
CARO LEITOR, em colunas pretéritas, analisei o conceito de democracia e Estado democrático de direito. Contudo, mencionei o conceito de direita democrática, mas não me aprofundei. Uma “direita democrática” geralmente se refere a uma vertente política de direita que defende valores liberais clássicos, o mercado livre, a responsabilidade fiscal e conservadora, operando influência dentro das regras democráticas do Estado democrático de direito. Além disso, a direita democrata apoia a liberdade individual, propriedade privada e instituições democráticas, distanciando-se do autoritarismo. Assim, seria muito bom para a democracia brasileira um candidato realmente da direita democrática. Os países precisam da força política da direita democrática no jogo do poder. A rigor, um dos problemas das crises das democracias é o enfraquecimento da direita democrática e a valorização da extrema-direita, fazendo com que a democracia entre em declínio.
Extremista
Ser de direita democrática não é o mesmo que ser extrema-direita. No caso do Brasil, a extrema-direita defende golpe de Estado, se posiciona contra os direitos fundamentais, pede intervenção militar, afronta a soberania do país e ataca as instituições democráticas e a imprensa.
Eleições
Existem pessoas que dizem que a Venezuela, China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba são democracias porque existem eleições. No Irã, os nomes dos aiatolás também disputam a eleição, daí eu pergunto, esses países podem ser considerados uma democracia ou ditadura?
Democracia
Na Turquia também se disputam eleições, mas não é uma democracia. Existir eleições num país não é condição suficiente para fazer um país democrático. Ser democracia é permitir a existência do pluralismo de ideias, respetiar o processo democrático e assumir o compromisso inegociável com os princípios e valores da democracia.
Entrevista
Ontem (02), durante a entrevista à rádio Bandeirantes, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (PSD-SP), afirmou que a legenda lançará candidato à Presidência da República.
Centro-Direita
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (PSD-SP), disse que a candidatura do PSD à Presidência da República é de centro-direita. Neste caso, os governadores Ratinho Júnior (PSD-PR) e Ronaldo Caiado (PSD-GO) defenderam anistia para os golpistas de 8 de janeiro e justificaram o golpismo; ambos se aproximam dos ideais da extrema-direita.
Contra
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), é o único presidenciável do PSD que ficou contra a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Em diversas entrevistas, Leite se posicionou contra a ruptura institucional.
Biograficamente
O político que defende anistia para os golpistas do 8 de janeiro está mais à extrema-direita. Biograficamente, não se pode considerar Ronaldo Caiado (PSD-GO) de centro-direita, como defende Kassab. Caiado fundou a UDR, que massacrava os trabalhadores rurais e defende abertamente a anistia para os golpistas do 8 de janeiro.
Potencial
Gilberto Kassab também admitiu que o PSD estará no segundo turno com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ou seja, o próprio Kassab não acredita que os três candidatos a presidente da legenda tenham potencial para chegar ao segundo turno e disputar com o presidente Lula (SP) a Presidência da República.
Unir
Dificilmente um presidenciável do PSD conseguirá unir o partido em torno do seu nome. Os diretórios estaduais da legenda do PSD no Piauí, Sergipe, Alagoas e na Bahia já declararam apoio à reeleição do presidente Lula (PT-SP).
Pedágio
A cobrança do pedágio na BR 364 foi suspensa por uma liminar concedida pela Justiça Federal por ação da Aprosoja, Abiov e procuração da maioria da Bancada Federal. Contudo, uma liminar é uma duração provisória.
Pressionar
A Bancada Federal rondoniense precisa propor uma alternativa aos valores exorbitantes do pedágio cobrado na BR. 364. Neste caso, restaria ao líder da bancada, deputado federal Maurício Carvalho (União), unir a bancada e pressionar o Governo Federal, bem como a ANTT, para rever os valores cobrados do pedágio.
Reuniu I
Falando em unir, o deputado federal Maurício Carvalho (União) se reuniu com a presidente estadual do PP e pré-candidata a senadora, deputada federal Sílvia Cristina (PP). Na pauta, construção da nominata de deputado federal e estadual, bem como a formação da chapa majoritária da Federação União Progressista (UP).
Reuniu II
Por que Maurício Carvalho se reuniu com Silvia Cristina? Por que os diretórios nacionais dos partidos cobram dos diretórios estaduais candidatos a deputados federais por conta da cláusula de barreira que garante acesso ao Fundo Partidário, ao Fundo Eleitoral e ao tempo de propaganda em rádio e televisão.
Missão
O deputado federal Maurício Carvalho (União) tem uma missão árdua pela frente. Montar a nominata de deputados federais da Federação União Progressista (UP) e do partido Republicanos. Neste caso, encontrar 18 nomes competitivos para preencher as duas nominatas de federal das respectivas legendas.
Cooptar
Os líderes partidários em Rondônia já se movimentam para cooptar candidatos a deputados federais com potencial de votos acima de dez mil votos. Em especial, candidatas mulheres devido à cota de gênero. Em Rondônia, três ou quatro partidos deverão eleger deputados federais, os demais vão cumprir tabela para entregar a cláusula de barreira.
Disputado
Falando em cooptar, o ex-candidato a prefeito Dr. Benedito Alves (sem partido) está sendo sondado por diversas legendas para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). O passe do Dr. Benedito é disputado pelo DC, PRTB, Avante, PDT e o MDB.
Acredito
Enigmático, o governador Coronel Marcos Rocha (União) subiu um vídeo na rede social falando que “aqueles que virem depois, podem destruir em sete meses o que foi construído em oito”. Diante da fala, acredito que Rocha deixa o cargo e disputa uma vaga ao Senado.
Comando
O governador Coronel Marcos Rocha (União) agora tem um partido que pode chamar de seu ao assumir o comando partidário do PSD rondoniense. Com medo de levar rasteira como levou no União Brasil, Rocha, além de garantir o comando da legenda, ganhou um partido com base eleitoral na capital e no interior.
Responsabilidade
Com o comando nas mãos do PSD, o governador Coronel Marcos Rocha (União) terá nas suas mãos a responsabilidade de construir a nominata de deputado federal e estadual, bem como conduzir a construção da chapa majoritária encabeçada pelo prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD).
Lavanderia
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou solicitação à SEJUS para implantar lavanderias industriais nas unidades prisionais do município de Porto Velho. A proposta tem como objetivo fortalecer a promoção da saúde aos apenados e garantir condições sanitárias adequadas no âmbito do sistema penitenciário.
Destinou
O deputado estadual Cássio Gois (PSD) destinou R$ 410 mil em recursos para a aquisição de novos equipamentos agrícolas à Associação Vida Nova, localizada na Linha 10, zona rural do município de Cacoal. O investimento representa um marco para a comunidade, que aguardava há 25 anos pela chegada da modernização no campo e fortalecimento da agricultura familiar.
Renúncia
Falando em responsabilidade, conceder renúncia fiscal de grande parte da dívida de ICMS da Energisa com o estado de Rondônia, estimada em aproximadamente R$ 2 bilhões, é um tapa na cara do contribuinte rondoniense.
Resistência
O que chama atenção na renúncia fiscal da dívida da Energisa com o estado de Rondônia é que essa mesma proposta enfrentou forte resistência em legislaturas anteriores no âmbito da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), especialmente na última legislatura quando o ex-deputado estadual Jair Montes (Avante) ocupava uma cadeira na Casa de Leis.
Negociado
O estado de Rondônia deveria ter negociado a dívida do ICMS da Energisa com o estado de Rondônia, concedendo descontos por um período nas contas de energia dos prédios públicos, dos produtores rurais da agricultura familiar e de quem está cadastrado no Cadúnico.
Manifestou
O vereador Dr. Breno Mendes (Avante) se manifestou nas redes sociais contra o perdão da dívida bilionária da Energisa com o estado de Rondônia. Segundo Dr. Breno, é dinheiro que vai faltar para promover investimentos em saúde, educação e infraestrutura, em especial, pavimentação e requalificação das rodovias estaduais.
Sério
Falando sério, a principal característica da direita democrática é defender o liberalismo econômico, crer na democracia representativa, respeito à Constituição, austeridade fiscal, respeito ao processo democrático e foco no desenvolvimento econômico. Em resumo, é uma conciliação entre ideias conservadoras e liberais de direita, por sua vez, com compromisso inegociável com a democracia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!