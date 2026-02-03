Carreta de oftalmologia atende fila de mais de mil pacientes em Porto Velho

Publicada em 03/02/2026 às 10h13
Mais de mil moradores de Porto Velho aguardam na regulação do SUS por cirurgias oftalmológicas, com predominância de casos de catarata. Para reduzir essa fila, a capital recebe a carreta de oftalmologia do programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Governo Federal.
A unidade móvel passa a ofertar consultas, exames e cirurgias, com foco nos pacientes que aguardam há mais tempo no sistema. O atendimento ocorre dentro da rede pública, com encaminhamento pela regulação municipal.
O conjunto de carretas reúne estruturas de consulta, cirurgia e farmácia. Em operação no país, existem cinco unidades. O espaço inclui consultórios, centro cirúrgico, central de material esterilizado e dispensação de medicamentos.
Com início previsto para 9 de fevereiro, no Parque da Cidade, a capacidade diária chega a 150 consultas e 100 cirurgias. O protocolo das cirurgias de catarata ocorre em etapas, com um olho operado por vez, em semanas distintas.
Para acesso ao serviço, o paciente precisa estar regulado pelo SUS. O fluxo começa nas Unidades Básicas de Saúde, onde ocorre a avaliação clínica e o encaminhamento para exames e, quando indicado, para a cirurgia.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pacientes já regulados acompanhem as ligações telefônicas. Quem ainda não consta no sistema deve procurar a UBS de referência. A carreta também atende pacientes regulados de Candeias do Jamari, Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Itapuã do Oeste, além de distritos desses municípios e da capital.
Atendimentos para todos
“São mais de mil pessoas esperando por uma cirurgia que pode mudar completamente suas vidas. Nosso foco é cuidar dessas pessoas, reduzir essa fila histórica e garantir que o atendimento chegue a quem mais precisa. A Prefeitura está atuando como articuladora para ampliar o acesso e devolver dignidade à população”, disse Léo Moraes, prefeito de Porto Velho.
“Não se trata apenas da cirurgia. A carreta garante consultas, exames especializados, fornecimento de colírios e acompanhamento pós-operatório, com controle rigoroso de infecção hospitalar. A equipe permanece no local até o encerramento de todo o ciclo de recuperação do paciente”, afirmou Sid Orleans, superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia.
“Os pacientes com queixa de baixa visão devem procurar a UBS. Após avaliação médica, o paciente entra na regulação para exames e, se houver indicação, segue para a cirurgia de catarata na carreta. Porto Velho tem mais de mil pessoas aguardando esse procedimento, e essa ação atende essa demanda”, declarou Jaime Gazola, secretário municipal de Saúde.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!