Idoso de 61 anos é atacado a facadas no Areal em Porto Velho
Por pvhnoticias.com
Publicada em 03/02/2026 às 09h30
 Um homem identificado como Mauro J. S., 61, foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na madrugada desta terça-feira (03), no cruzamento das Avenidas Alexandre Guimarães com Campos Sales, bairro Areal em Porto Velho.

 A PM foi acionada depois que o homem que vive em situação de rua, foi encontrado caído com duas perfurações de faca, uma nas costas e outra nas nádegas, no entanto não quis dizer quem foi o autor e nem a motivação.

Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu a vítima para o Hospital João Paulo II. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil. 

Polícia Violencia
