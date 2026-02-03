Lista de remanejamento da Educação será publicada nesta terça-feira (3)

Publicada em 03/02/2026 às 10h42
Atenção, servidores da Educação da rede municipal: a listagem final do Processo de Remanejamento Interno 2025/2026 será publicada nesta terça-feira (3), exclusivamente no site oficial da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Ressalta-se que, em razão de uma inconsistência identificada no sistema, a data anteriormente anunciada para a divulgação do remanejamento precisou ser alterada. A medida foi necessária para garantir a conferência e validação integral de todas as movimentações, assegurando transparência, legalidade e segurança ao processo.
O remanejamento interno é um procedimento administrativo utilizado para realocar servidores da Educação que necessitam alterar sua unidade de lotação, definindo os quadros de atuação das escolas da rede municipal de ensino.
Após a publicação da listagem, eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Divisão de Acompanhamento e Controle de Pessoal (DGP), localizada na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na Rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças, ou por meio dos canais oficiais da Secretaria.
