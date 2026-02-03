Virginia usa coleira com nome de Vini Jr. e recria look histórico do Carnaval

Publicada em 03/02/2026 às 10h26
Um figurino que marcou época no Carnaval brasileiro voltou aos holofotes em uma nova leitura. A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, participou de um ensaio temático que revisita fantasias históricas da folia e escolheu reinterpretar um dos looks mais comentados dos anos 1990.
A referência vem do desfile da escola Tradição, em 1998, quando Luma de Oliveira entrou na avenida vestida de onça-preta e provocou repercussão nacional ao exibir, no pescoço, o nome do então marido, Eike Batista. Décadas depois, o detalhe reaparece modificado: Virginia optou por estampar o nome do namorado, Vini Jr., no mesmo local do figurino.
Ao comentar a escolha, a influenciadora afirmou que a fantasia original sempre foi interpretada de forma equivocada por parte do público. Na avaliação dela, o gesto não simbolizava submissão, mas sim uma manifestação de afeto em um momento de grande exposição. Virginia reforçou que mantém independência financeira e profissional, mesmo ao assumir publicamente um relacionamento.
Com carreira consolidada nas redes sociais, atuação empresarial e mãe de três filhos, ela destacou que a releitura do figurino não altera sua autonomia. Para Virginia, a homenagem faz sentido dentro de uma relação construída com parceria e admiração mútua, sem anular trajetórias individuais.
A influenciadora também revelou que o namorado não foi avisado previamente sobre o detalhe da fantasia. Segundo ela, apenas mencionou que participaria de um ensaio inspirado em Luma de Oliveira. Após a sessão, pediu acesso às imagens sem edição para enviá-las diretamente ao jogador e aguardar a reação, que ela acredita ser bem-humorada.
O ensaio integra um projeto que resgata personagens, figurinos e momentos emblemáticos do Carnaval, reinterpretados sob o olhar de personalidades contemporâneas, conectando passado e presente da cultura popular brasileira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!