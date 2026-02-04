Polícia Civil prende suspeito de homicídio qualificado em operação

Publicada em 04/02/2026 às 13h40
Na manhã desta quarta-feira (04), a Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou, a OPERAÇÃO OTHELLO, que resultou na prisão do principal suspeito do homicídio qualificado que vitimou o empresário G. R. D. C., crime ocorrido no último domingo (01), no município de Alvorada D’Oeste.
A ação foi conduzida pela Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Alvorada D’Oeste, com apoio da Polícia Civil de Cacoal, e teve como objetivo o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos em desfavor do suspeito, apontado como autor do crime.
Conforme apurado, o homicídio teria sido motivado por razões passionais. A vítima, segundo as investigações , mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira do suspeito, circunstância que, mesmo diante do fato de o investigado já se encontrar envolvido em outra relação afetiva, teria desencadeado a conduta criminosa.
O nome da operação, OTHELLO, faz alusão ao ciúme patológico, que, conforme indicam os elementos investigativos, teria sido o fator determinante para a prática do crime, em referência à tragédia clássica de William Shakespeare, cujo enredo retrata as consequências destrutivas desse tipo de sentimento.
A Polícia Civil de Rondônia segue firme no enfrentamento aos crimes violentos, atuando com responsabilidade, agilidade e compromisso com a segurança da população.
