Ônibus coletivo é atingido por carreta e deixa feridos na Jorge Teixeira

O final da manhã desta quarta-feira (04) foi marcado por cenas de tensão e desespero na Avenida Jorge Teixeira (BR-319), nas proximidades da Rua Pio XII, no bairro Liberdade, em Porto Velho. Um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo e uma carreta mobilizou equipes de resgate e assustou quem passava pelo local.
De acordo com as informações apuradas, o ônibus seguia pela Jorge Teixeira no sentido do viaduto do antigo Trevo do Roque. No momento em que o motorista acessava a área destinada ao embarque e desembarque de passageiros, a traseira esquerda do veículo foi violentamente atingida pela segunda carreta de um caminhão que trafegava no mesmo sentido da via.
O impacto foi forte o suficiente para causar danos significativos em ambos os veículos e transformar o interior do ônibus em um cenário de pânico. Aproximadamente seis passageiros ficaram feridos e precisaram ser socorridos ao hospital. Entre as vítimas, uma senhora apresentava sangramento no rosto e suspeita de fratura no braço direito. Outra mulher, com ferimentos na cabeça, foi amparada inicialmente por populares que presenciaram o acidente.
Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma viatura do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento às vítimas. Duas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionadas para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região.
O motorista da carreta informou às reportagem que havia acabado de descarregar uma carga de soja no porto e seguia viagem em direção ao interior do estado, onde faria um novo carregamento.
