Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em Costa Marques

Publicada em 12/02/2026 às 08h40
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Costa Marques, deflagrou, nesta quarta-feira (11), operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência localizada no município.
A medida judicial decorreu de investigação que apura conduta atribuída a H.L.V., 52 anos, ex-chefe da Vigilância Sanitária municipal, o qual teria, em data recente, exibido e apontado arma de fogo em direção a diversas pessoas em uma distribuidora de bebidas da cidade, conforme imagens de vídeo analisadas pela equipe policial. Entre os presentes no local, encontrava-se inclusive um adolescente.
Após análise do material audiovisual, identificação do suspeito, qualificação das vítimas e instrução do procedimento investigativo, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido e devidamente cumprido nesta data.
Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos: Dois simulacros de arma de fogo; Aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie; Cheques e recibos diversos; várias notas promissórias contendo nomes de terceiros, algumas assinadas em branco; outros documentos de interesse investigativo.
As notas promissórias encontradas poderão subsidiar nova linha investigativa relacionada a possíveis crimes contra a economia popular, popularmente conhecidos como prática de agiotagem, cuja apuração ocorrerá de forma criteriosa.
A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população, a legalidade dos atos administrativos e a defesa dos direitos e garantias individuais e sociais.
