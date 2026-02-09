PM registra cerca de 1700 ocorrências neste final de semana em Rondônia

Publicada em 09/02/2026 às 14h00
A Polícia Militar informou na manhã de hoje, 9 de fevereiro de 2026 que registrou em todo Estado de Rondônia, – do dia 7 de fevereiro a manhã do dia 9 de fevereiro -, 1.723 ocorrências policiais; sete Boletins Ambientais; 66 BOAT – Sinistros de Trânsito, cinco armas de fogo apreendidas; 76,856Kg drogas apreendidas; 168 pessoas presas 15 foragidos recapturados, cinco TCOs Lavrados; 677 pessoas abordadas18 prisões por tráfico e 13 embriaguez na direção.
Casa é furtada e criminosos levam armas e munições em Cacoal
Uma residência foi alvo de furto na tarde de domingo (8), por volta das 16h, no bairro Buriti, em Cacoal (RO). A Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações após o morador perceber que o imóvel havia sido invadido.
No local, a vítima relatou aos policiais que havia saído para trabalhar no dia anterior, por volta das 8horas, e, ao retornar, encontrou a janela do quarto arrombada. Do interior da casa foram levados um par de alianças com as inscrições “paixão” e “emoção”, além de duas armas de fogo — uma pistola Taurus TS9 calibre 9mm e um rifle calibre .22 da marca CBC.
Também foram furtadas cerca de 100 munições calibre 9mm e um recipiente contendo aproximadamente 300 munições calibre .22. O morador informou ser CAC (colecionador, atirador e caçador) e declarou possuir a documentação regular das armas.
A área do arrombamento foi isolada para o trabalho da perícia técnica, acionada para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos autores. As informações foram repassadas às demais guarnições, que iniciaram diligências na tentativa de recuperar os objetos e impedir o uso indevido das armas. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação.
Homem é preso após voltar armado a boate em Vilhena e ameaçar segurança
Um homem foi preso na madrugada de domingo (8), por volta das 2horas, após retornar armado a uma boate localizada na rua Paraná, em Vilhena (RO), e ameaçar uma segurança do estabelecimento.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada até a boate Greengard, onde a vítima relatou que trabalha como segurança e precisou retirar do local J. P. S. S. que estaria causando transtornos na entrada, com apoio de uma testemunha.
Segundo o relato, após ser expulso, o suspeito passou a ofender a segurança e foi até o próprio veículo, um VW Jetta branco. Em seguida, retornou ao local portando uma pistola calibre .380 municiada, com 18 munições no carregador e uma na câmara, passando a apontar a arma em direção à vítima.
O homem foi contido por um sargento da PM com apoio de populares até a chegada da guarnição, que realizou a abordagem, apreendeu a arma e efetuou a prisão em flagrante. Após receber voz de prisão e ter seus direitos garantidos, ele foi conduzido à UNISP, juntamente com a vítima.
