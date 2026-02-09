Ana Hickmann revela que vestido de noiva já está desenhado e mantém mistério sobre o visual

Publicada em 09/02/2026 às 14h34
Os preparativos para a cerimônia religiosa de Ana Hickmann e Edu Guedes seguem em ritmo acelerado, mesmo com o casamento marcado apenas para 2026. Após oficializarem a união no civil, o casal planeja agora a celebração religiosa, que deve acontecer em uma mansão localizada em área rural.
Nos últimos dias, Ana decidiu dividir com os seguidores parte dos bastidores desse processo. Em uma publicação feita no Instagram na quinta-feira (5), a apresentadora mostrou trechos de uma conversa com o estilista responsável por criar o vestido da cerimônia, deixando claro que o projeto já saiu da fase de ideias.
No vídeo, Ana aparece empolgada ao comentar que o desenho do vestido está pronto e que a confecção deve começar em breve. Segundo ela, a peça principal seguirá uma proposta clássica, mas com presença marcante, priorizando uma cintura bem definida e uma saia volumosa.
O encontro aconteceu no ateliê de José Vitor Zerbinato, que confirmou que o visual terá proporções imponentes. O estilista também adiantou que a noiva deve usar mais de um modelo ao longo do evento, com a previsão de um segundo vestido voltado exclusivamente para a festa.
Apesar da curiosidade dos fãs, Ana optou por não revelar detalhes do desenho final. Na publicação, ela mostrou apenas o tecido branco escolhido para a peça e brincou sobre a dificuldade de tomar decisões em meio a tantas possibilidades. Em tom bem-humorado, comentou que jamais imaginou que escolher um vestido de noiva exigiria tantas escolhas — a ponto de “querer casar mil vezes” com Edu.
O noivado do casal foi anunciado em setembro de 2024, durante uma celebração no interior de São Paulo. Na ocasião, Ana chamou atenção ao usar um vestido assinado pela estilista Letícia Manzan, confeccionado com cerca de 30 metros de tecido e mais de 100 mil pérolas aplicadas manualmente, em um trabalho finalizado em menos de um mês.
