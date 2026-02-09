Publicada em 09/02/2026 às 15h30
A estrutura da Associação Agropecuária União do Povo, em Rolim de Moura, passou por ampliação e modernização após a destinação de R$ 207 mil em emenda parlamentar do Deputado Jean Mendonça.
.O recurso permitiu a execução de melhorias no barracão da entidade, com implantação de novo piso, construção de banheiro, perfuração de poço artesiano, adequação de cozinha e instalação de nova cobertura com estrutura metálica. As intervenções também alcançaram o Clube Paraná, equipe de futebol vinculada à associação e utilizada pela comunidade local.
A demanda foi apresentada pela direção da entidade e atendida dentro das ações do mandato voltadas ao município. A associação é utilizada como espaço de atividades produtivas, encontros comunitários e práticas esportivas, concentrando parte significativa das ações sociais da região. Com as intervenções, a capacidade de uso do espaço foi ampliada e as condições estruturais foram adequadas para receber eventos e atividades coletivas.
Segundo o Deputado Jean Mendonça, a destinação do recurso faz parte do compromisso assumido com o município e busca fortalecer estruturas comunitárias consideradas estratégicas para a população local. Ele também destacou que o investimento busca contribuir para facilitar a rotina dos moradores, permitindo que o espaço seja utilizado tanto para trabalho quanto para atividades de lazer.
O parlamentar afirmou ainda que o trabalho seguirá direcionado ao município, dentro das ações de articulação por novos investimentos públicos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!