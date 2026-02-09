Porto Velho terá estações de recarga rápida para veículos elétricos

Publicada em 09/02/2026 às 16h20
A Prefeitura de Porto Velho avança na modernização da mobilidade urbana e na política de energia limpa com a preparação do Edital de Chamamento Público nº 001/2026, destinado à seleção de empresas para instalação e operação de 12 estações de recarga rápida para veículos elétricos na capital e nos distritos.
Os estudos técnicos foram concluídos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), em articulação com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a Superintendência Municipal Distrital (SMD) e a Superintendência de Tecnologia da Informação (SMTI).
A implantação ocorrerá por meio de Permissão de Uso Qualificada, modelo em que todo o investimento será realizado pela iniciativa privada, sem custos para o município. Em contrapartida, a empresa responsável deverá executar melhorias urbanas e ambientais, como instalação de mesas de concreto e lixeiras para coleta seletiva nos pontos de recarga, cessão de veículos 100% elétricos para uso da Prefeitura e entrega anual de mil mudas de espécies nativas da Amazônia por eletroposto instalado.
O projeto também prioriza a descentralização dos serviços públicos. Os distritos de Jaci-Paraná, Extrema e União Bandeirantes receberão estações de recarga, além de novos espaços de lazer com playground multiuso e academia ao ar livre.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, a iniciativa coloca Porto Velho na rota da inovação urbana e das cidades inteligentes, ampliando a infraestrutura para o transporte sustentável e qualificando os espaços públicos.
Para garantir segurança jurídica e adequada manutenção das estruturas, Sema e Emdur firmaram o termo de cooperação técnica nº 01/2026, já aprovado pela Procuradoria-Geral do Município. O documento estabelece regras de zeladoria, responsabilidade civil e incorporação das benfeitorias ao patrimônio público.
As estações contarão com conectores padrão CCS2, sistema de cobrança por leitura de placa e assistente virtual de orientação ao usuário, oferecendo tecnologia moderna e acessível à população.
