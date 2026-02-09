PF deflagra Operação Conexão Boliviana em repressão ao tráfico de drogas em Rondônia

Por PF/RO
Publicada em 09/02/2026 às 16h23
Publicada em 09/02/2026 às 16h23
Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (9/2), em Ji-Paraná (RO), a Operação Conexão Boliviana, com o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas e crimes correlatos.
Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade, expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
As investigações, iniciadas em 2023, tiveram como ponto de partida a apreensão de uma remessa de drogas que saiu de Rondônia e foi interceptada no estado de São Paulo, o que permitiu a identificação inicial dos suspeitos envolvidos no esquema criminoso.
No cumprimento das ordens judiciais, os policiais federais apreenderam armas de fogo, cerca de R$ 49 mil em espécie, veículos e joias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!