Ação educativa para segurança no trânsito é realizada pelo governo de RO na abertura do ano letivo 2026

A ação envolveu educadores, estudantes e pais reforçando ações importantes para a segurança viária, como o uso correto da faixa de pedestres, o respeito à sinalização e a adoção de comportamentos seguros no trânsito
Durante a solenidade de Abertura do Ano Letivo 2026 da rede estadual de ensino, nesta segunda-feira (9), o governo de Rondônia promoveu a ação educativa “Retorno às Aulas – Comprometa-se com a Vida”. O evento aconteceu na Escola Estadual Professora Flora Calheiros Cotrin, em Porto Velho e marcou, oficialmente, o início das atividades escolares do estado.
A ação realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito envolveu educadores, estudantes e pais, com foco na conscientização sobre segurança no trânsito no retorno às aulas, buscando também incentivar o uso correto da faixa de pedestres, o respeito à sinalização e a adoção de comportamentos seguros durante a travessia de ruas, contribuindo para a redução de sinistros, sobretudo no entorno das escolas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da educação como ferramenta de proteção à vida: “Cuidar das crianças também passa por garantir um trânsito mais humano e seguro. A educação no trânsito precisa começar cedo, dentro da escola e com o apoio das famílias”.
Ação contou com o apoio de bonecos para uma interação lúdica e interativa
RESPEITO NO TRÂNSITO
A equipe do Detran-RO também alertou pais e responsáveis sobre os riscos do uso de celulares e fones de ouvido durante a travessia, além da importância de respeitar as regras de parada e estacionamento nas proximidades das escolas, evitando situações de perigo para os estudantes.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha ressaltou que o retorno às aulas exige atenção redobrada de todos. “Estamos reforçando orientações simples, mas fundamentais, como respeitar a faixa de pedestres, reduzir a velocidade em áreas escolares e ter cuidado no embarque e desembarque dos alunos. São atitudes dessa natureza que salvam vidas”.
De acordo com o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad, a abordagem lúdica foi essencial para o engajamento das crianças. “Utilizamos uma linguagem simples, interativa e divertida, com o apoio dos bonecos Vidinha, Ligadinho e Didico para que as crianças aprendam brincando e levem esse conhecimento para casa”, explicou.
A ação contou, ainda, com o apoio da Divisão de Execução de Campanhas (Divec), reforçando o compromisso da autarquia com a formação de cidadãos mais conscientes no trânsito. Com o início do ano letivo, iniciativas como essa se tornam fundamentais para fortalecer a cultura de segurança viária e garantir a proteção de alunos, professores e de toda a comunidade escolar.
