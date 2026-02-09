Escola Flor do Cupuaçu recebe doação de 21 notebooks da iniciativa privada

Publicada em 09/02/2026 às 16h11
A Escola Municipal Flor do Cupuaçu, localizada no Assentamento Santa Rita, na BR-364, km 56, zona rural de Porto Velho, recebeu 21 notebooks que irão fortalecer as atividades pedagógicas de professores e alunos.
A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e a empresa Future Climate Group, no âmbito do Projeto Agrupado Rio Madeira REDD+, com foco na inclusão digital e na inovação do ensino no campo.
Os equipamentos poderão ser utilizados em atividades pedagógicas em sala de aula e também em regime pedagógico orientado, possibilitando que os alunos desenvolvam pesquisas e tarefas com acompanhamento da escola, ampliando o acesso às ferramentas digitais no processo de aprendizagem.
A iniciativa está alinhada às políticas públicas educacionais do município e à implementação da computação na rede municipal de ensino, fortalecendo o acesso à tecnologia e modernizando o processo de ensino-aprendizagem, especialmente nas escolas da zona rural de Porto Velho.
Mais impacto na educação
O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a equidade educacional. “Levar tecnologia para a zona rural é garantir que nossos alunos tenham acesso a equipamentos tecnológicos e às mesmas oportunidades de aprendizagem. Investir em inclusão digital é investir no presente e no futuro da educação de Porto Velho”, afirmou.
Segundo o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, os notebooks integram um programa de inclusão digital coordenado pela Divisão de Tecnologia da Informação Educacional. “São 21 notebooks destinados à inserção de aprendizados tecnológicos na educação rural, promovendo a integração da tecnologia ao ensino, tanto para professores quanto para alunos”.
A analista socioambiental Camila Noel, representante do Projeto Rio Madeira REDD+, informou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas desde 2024 em escolas rurais do município. “O projeto de carbono acontece em quatro fazendas e busca gerar impacto positivo também na educação. A tecnologia é pensada como ferramenta de inclusão, capaz de melhorar a qualidade do ensino e ampliar oportunidades”.
Para a diretora da unidade, Maria Helena de Souza Almeida, a doação chega em um momento estratégico. “Os notebooks serão utilizados para pesquisas, trabalhos e atividades pedagógicas. Temos boa estrutura de internet e professores motivados. Esses recursos vão contribuir significativamente para a qualidade do ensino oferecido”, afirmou.
