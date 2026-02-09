Bloco Furacão da Zona Sul mobiliza grande público em Porto Velho

Publicada em 09/02/2026 às 16h34
O Bloco Furacão da Zona Sul tomou conta da avenida Jatuarana e levou foliões de diversos bairros para uma noite marcada por música e energia do carnaval de rua em Porto Velho, no último domingo (08).
Ao longo do percurso, a via ficou completamente ocupada por pessoas que acompanharam o trio elétrico em clima de festa, com concentração distribuída por vários quarteirões e movimentação intensa na região. A presença do público refletiu a força do carnaval popular e o entusiasmo de quem escolheu a rua como espaço de alegria e convivência.
Vestindo abadás verdes que deram unidade visual ao desfile, os foliões reforçaram a identidade do bloco. O personagem de desenho animado Taz, estampado nas camisas, aparece como símbolo da vibração contagiante do Furacão da Zona Sul, traduzindo a energia que marcou toda a noite.
Com o avanço do trio, o público seguiu em dança, interação e celebração coletiva, cenário típico do carnaval porto-velhense, que valoriza a participação livre e democrática. Amigos, famílias e moradores de diferentes bairros se reuniram para viver o momento, seja acompanhando o trajeto ou registrando a passagem do bloco em fotos e vídeos.
“Essa alegria toda da população mostra a importância dos blocos de rua para a cultura e a vida social da capital. E reafirma o carnaval como espaço aberto de encontro, diversidade e alegria, fortalecendo tradições que fazem parte da identidade de Porto Velho.”, disse o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira.
