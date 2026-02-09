Ano letivo 2026 começa na Zona Rural de Porto Velho

Publicada em 09/02/2026 às 16h27
O som das risadas se mistura ao burburinho das crianças que aguardam o primeiro sinal para entrar na sala de aula, no pátio da Escola Municipal Flor do Cupuaçu, localizado no Assentamento Santa Rita, distante 59 km do centro urbano de Porto Velho. É nesse cenário, marcado pelo verde dos novos uniformes e da floresta amazônica, que foi retomado o ano letivo de 2026 em mais uma escola no campo.
O evento na manhã desta segunda-feira (09), marcou o começo das atividades escolares para cerca de 10 mil alunos distribuídos em cerca de 60 escolas rurais do município. A solenidade foi celebrada com a entrega de novos uniformes, kits escolares e incentivos com doação de computadores portáteis. Ao todo, a rede municipal de ensino contará, em 2026, com mais de 42 mil estudantes matriculados neste ano.
Jonathan Davi, estudante do 6º ano, que percorre 2 km todo dia de ônibus para chegar à escola, demonstrou alegria com o retorno às aulas. “Eu queria muito voltar para ver como a escola está. Estava com saudade dos meus amigos. Achei a cor verde do uniforme mais bonita”, contou, ansioso para receber o material escolar.
“É um privilégio iniciar o ano letivo dessa forma. Em 50 anos de atuação na direção escolar, nunca vivi uma abertura como esta na minha unidade. Ficamos muito felizes desde o momento em que recebemos a notícia”, disse a diretora Maria Helena de Souza Almeida, que tem 50 anos de dedicação à pedagogia.
Fardamento novo
A entrega dos novos uniformes na cor verde foi um dos momentos mais celebrados pelas famílias. Clemilda da Silva Garcia, mãe de Jonathan, elogiou a iniciativa. “Para a gente é muito bom receber logo no começo do ano, porque evita gastos. Ele está super animado com o uniforme novo para começar as aulas”. Já a mãe Mara Costa ressaltou que a “nova cor é adequada à rotina do campo, pois disfarça melhor a sujeira, adquirida por brincadeiras da região”.
Além dos uniformes, a programação incluiu a entrega de bicicletas aos alunos premiados no “Avalia Porto Velho”, aferição que mede o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. A iniciativa permite identificar avanços e dificuldades no processo de aprendizagem, auxiliando professores e gestores no planejamento de ações pedagógicas mais eficazes.
“Estamos trabalhando para reduzir distâncias e garantir que o aluno da zona rural tenha as mesmas oportunidades de quem vive na cidade. Valorizar a educação no campo, com logística, uniformes e tecnologia, é investir diretamente no futuro de Porto Velho” disse o prefeito Léo Moraes.
Segundo o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a entrega das bicicletas simboliza a valorização do esforço e do desempenho dos estudantes da zona rural. “É fundamental destacar o compromisso com o ensino no campo, que enfrenta desafios como as grandes distâncias. Neste ano, o calendário escolar da zona rural teve início em 9 de fevereiro, de forma diferenciada da zona urbana, em razão do programa ‘Ir e Vir’, que integra o transporte escolar municipal e estadual. Estamos realizando uma abertura inédita”.
Com uma equipe de 18 professores na Escola Municipal Flor do Cupuaçu e atendimento do pré-escolar ao 9º ano, o ano letivo de 2026 começa com a expectativa de um ensino mais integrado, valorizado e acessível. A comunidade rural, que enfrentava desafios logísticos, enxergou na abertura oficial um sinal de respeito, inclusão e fortalecimento da educação no município.
