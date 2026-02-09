Polícia Militar prende traficante com droga no Orgulho do Madeira

Por pvhnoticias.com
Publicada em 09/02/2026 às 09h30
Publicada em 09/02/2026 às 09h30
Uma ação da guarnição do 5º Batalhão comandada pelo sgt Frantz resultou na prisão de um traficante com drogas.
O flagrante aconteceu no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho na noite deste domingo (08).
Após receber denúncias a guarnição conseguiu fazer abordagem do suspeito e localizar com ele cocaína, um prato com resquícios de maconha, dinheiro, objetos de procedência duvidosa e um caderno com anotações do tráfico.
Em breve atualização
Comentários
Seja o primeiro a comentar!