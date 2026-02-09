Publicada em 09/02/2026 às 09h15
Um grave acidente envolvendo três carretas foi registrado na tarde deste domingo, dia 08 de fevereiro de 2026, na BR-364, no trecho que liga os municípios de Presidente Médici e Cacoal, no interior de Rondônia. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.
As imagens do vídeo que circulam nas redes sociais impressionam pela força da colisão. É possível ver cabines completamente destruídas, veículos retorcidos e destroços espalhados pela pista, evidenciando a violência do impacto. Em uma das carretas, a cabine chegou a se desprender, o que aumentou a complexidade do atendimento da ocorrência.
Por conta do acidente, o trânsito foi totalmente interrompido nos dois sentidos da rodovia, para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes que atuavam na remoção dos veículos e da carga espalhada pelo asfalto. Motoristas enfrentaram longas filas e precisaram buscar rotas alternativas.
Conforme o site Pimenta Virtual apurou, apesar da gravidade da cena e do susto vivido por quem trafegava pelo trecho, não há confirmação de vítimas fatais. As autoridades informaram que os condutores envolvidos não sofreram ferimentos graves, e não houve registro de óbitos até o momento.
Equipes de resgate e apoio permaneceram no local realizando os procedimentos de praxe, organizando o tráfego e trabalhando para liberar a pista com segurança. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
O caso reacende um alerta importante. Nos últimos meses, tem sido registrado um aumento significativo de acidentes na BR-364, muitos deles envolvendo veículos de grande porte, como carretas e caminhões. Em várias ocorrências recentes, infelizmente, houve vítimas fatais, o que preocupa motoristas e moradores das cidades cortadas pela rodovia.
Diante desse cenário, cresce a cobrança para que as autoridades competentes realizem um levantamento detalhado sobre os motivos desse aumento nos acidentes e adotem medidas efetivas de prevenção. A BR-364 é uma das principais rodovias de Rondônia e possui intenso fluxo de veículos pesados, o que exige atenção redobrada, fiscalização constante e políticas públicas voltadas à segurança viária.
Motoristas redobrem a atenção, respeitem os limites de velocidade e as normas de trânsito, contribuindo para a preservação de vidas nas estradas e principalmente a sua.
