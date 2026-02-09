Prefeitura de Rolim de Moura entrega nova ponte de concreto na Linha 200 Lado Norte

Publicada em 09/02/2026 às 10h04
A Prefeitura de Rolim de Moura entregou à comunidade rural a nova ponte de concreto armado da Linha 200 Lado Norte, uma obra aguardada há muitos anos e que representa um avanço importante para a infraestrutura do município. A estrutura, com aproximadamente 40 metros de extensão, substitui a antiga ponte de madeira que havia caído, garantindo mais segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego.
Durante mais de três anos, moradores e produtores precisaram utilizar rotas alternativas para se deslocar, o que dificultava o transporte e aumentava o tempo de viagem, especialmente para veículos pesados. Com a nova ponte, o acesso foi restabelecido, permitindo novamente a circulação normal de caminhões e facilitando o escoamento da produção agrícola da região.
A obra fortalece a logística rural, reduz custos para os produtores e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico local. Caminhões carregados de grãos já utilizam a nova estrutura, demonstrando a eficiência e a importância do investimento realizado.
