Cariúcha recebe apoio de Celso Portiolli em despedida do SBT: “tem que correr atrás dos sonhos”

Publicada em 09/02/2026 às 11h19
A transição profissional de Cariúcha, de 42 anos, ganhou destaque neste domingo (8) durante o Domingo Legal. Ao vivo, Celso Portiolli fez questão de enviar uma mensagem de apoio à artista, que se despede da emissora para assumir um novo desafio à frente do SuperPop, na RedeTV!.
Durante uma interação com Victor Sarro e Rodrigo Capella, que comandam o Comédia SBT, Portiolli destacou a importância de perseguir objetivos pessoais. “É um sonho dela, tem que correr atrás dos sonhos. Boa sorte”, afirmou o apresentador.
A mudança marca uma nova fase para Cariúcha, que recentemente falou com emoção sobre a saída do SBT e agradeceu o carinho do público. Segundo ela, a decisão foi motivada pela oportunidade de realizar um projeto desejado há tempos. A artista também ressaltou o respeito pela trajetória de Luciana Gimenez, deixando claro que não pretende ocupar o lugar da apresentadora, a quem definiu como “única”.
Com a despedida, Cariúcha encerra um ciclo no SBT e inicia outro na RedeTV!, agora no comando do SuperPop, apostando em novos desafios e na continuidade de sua carreira na televisão.
Celso Portiolli desejando boa sorte pra Cariucha na nova fase, e dizendo que se é sonho tem que correr atrás mesmo ❤️#DomingoLegal pic.twitter.com/bz90V7zZWH — Brenno (@brenno__moura) February 8, 2026
