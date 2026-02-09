Cariúcha recebe apoio de Celso Portiolli em despedida do SBT: “tem que correr atrás dos sonhos”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 09/02/2026 às 11h19
Nos acompanhe pelo Google News

A transição profissional de Cariúcha, de 42 anos, ganhou destaque neste domingo (8) durante o Domingo Legal. Ao vivo, Celso Portiolli fez questão de enviar uma mensagem de apoio à artista, que se despede da emissora para assumir um novo desafio à frente do SuperPop, na RedeTV!.

Durante uma interação com Victor Sarro e Rodrigo Capella, que comandam o Comédia SBT, Portiolli destacou a importância de perseguir objetivos pessoais. “É um sonho dela, tem que correr atrás dos sonhos. Boa sorte”, afirmou o apresentador.

A mudança marca uma nova fase para Cariúcha, que recentemente falou com emoção sobre a saída do SBT e agradeceu o carinho do público. Segundo ela, a decisão foi motivada pela oportunidade de realizar um projeto desejado há tempos. A artista também ressaltou o respeito pela trajetória de Luciana Gimenez, deixando claro que não pretende ocupar o lugar da apresentadora, a quem definiu como “única”.

Com a despedida, Cariúcha encerra um ciclo no SBT e inicia outro na RedeTV!, agora no comando do SuperPop, apostando em novos desafios e na continuidade de sua carreira na televisão.

 

Cariúcha Celso Portiolli SBT Domingo Legal SuperPop RedeTV! nova fase televisão brasileira Luciana Gimenez
Imprimir imprimir