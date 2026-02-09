Energisa reforça equipes de campo durante o carnaval em Rondônia

Publicada em 09/02/2026 às 11h09
Com foco na segurança da população e na continuidade do fornecimento de energia durante o Carnaval, a Energisa reforça a prontidão de suas equipes em todo o estado. A atenção é redobrada especialmente em municípios como Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Cacoal, que tradicionalmente concentram o maior número de blocos de rua, eventos carnavalescos e grande circulação de foliões, o que eleva a demanda por energia elétrica e exige resposta ainda mais ágil da concessionária.
Entre as ações adotadas estão a manutenção preventiva das redes elétricas, em especial nos circuitos por onde os blocos passam, e o reforço das equipes em campo. “Os blocos de Carnaval já estão nas ruas e, por isso, o cuidado precisa ser redobrado, especialmente quando se trata de energia elétrica. Para garantir agilidade no atendimento em situações emergenciais, nossas equipes estão de prontidão nos principais pontos de festividades do Carnaval em todo o estado”, destaca Valdinei Ribeiro, coordenador de Operações da Energisa Rondônia.
Valdinei alerta também para fatores externos imprevisíveis que podem afetar a rede elétrica durante a folia, como colisões de veículos contra postes e a interferência de pessoas não autorizadas nas linhas de energia. “Por isso, é essencial que a população colabore com a segurança do uso da energia elétrica, principalmente em eventos com grandes aglomerações de pessoas”, destaca.
Ao longo de todo o ano, o sistema elétrico da Energisa é monitorado em tempo real pelo Centro de Operações Integrado, em Porto Velho. Durante o período de Carnaval, esse acompanhamento é reforçado com equipes extras, garantindo maior agilidade nas respostas a eventuais ocorrências.
Além disso, os clientes têm à disposição os canais de atendimento 24 horas, como o WhatsApp Gisa (69) 99358-9673, o aplicativo Energisa On e o call center 0800 647 0120
