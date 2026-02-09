Homem é esfaqueado e atingido com paulada na cabeça em Candeias do Jamari

Publicada em 09/02/2026 às 09h30
A noite deste domingo (08) foi de violência extrema no município de Candeias do Jamari (RO). Um homem identificado como D. O. do N., de 44 anos, sofreu uma tentativa de homicídio ao ser golpeado com facadas nas costas e atingido por uma paulada na cabeça. O crime ocorreu na Avenida Tancredo Neves, ironicamente em frente ao Pronto-Socorro de Urgência da cidade, para onde a vítima conseguiu correr em busca de socorro.
De acordo com o relato da vítima, o ataque aconteceu após ele retornar do trabalho e consumir bebida alcoólica. Uma discussão teve início em sua residência e, ao tentar sair para evitar o conflito, ele foi interceptado por dois homens. Um suspeito identificado como R., de 31 anos, desferiu as facadas, enquanto um segundo indivíduo, conhecido pelo apelido de “Cabelo”, utilizou um pedaço de madeira para golpear a cabeça do trabalhador.
Acionados pelo vigilante da unidade de saúde, policiais militares do 5º Batalhão, sob o comando do Sargento Ataíde, iniciaram buscas imediatas. O suspeito R. foi localizado escondido em um casebre próximo. Apesar de negar o crime inicialmente, a equipe encontrou manchas de sangue no imóvel e uma foice com vestígios recentes.
Após a pressão policial, o suspeito confessou a participação e indicou que a faca utilizada no crime estava escondida debaixo de uma geladeira. Ele também confirmou que o golpe na cabeça foi desferido por seu cunhado, “Cabelo”, que conseguiu fugir antes da chegada da guarnição.
A gravidade dos ferimentos, um traumatismo craniano e duas perfurações profundas nas costas, forçou a equipe médica local a transferir a vítima urgentemente para o Hospital João Paulo II, em Porto Velho. Durante o registro da ocorrência, a situação em Candeias do Jamari ficou tensa: um grupo de aproximadamente 30 pessoas tentou invadir a casa onde a esposa da vítima estava abrigada, exigindo reforço policial para conter o princípio de linchamento e garantir a ordem.
O suspeito capturado foi encaminhado à Central de Flagrantes na capital. A Polícia Civil agora trabalha para localizar o segundo envolvido e entender a motivação exata da briga que quase terminou em morte.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!