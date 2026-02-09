Limpeza urbana é realizada por equipe especializada da Semosp

Publicada em 09/02/2026 às 10h32
A limpeza da cidade de Ji-Paraná é executada pela Equipe Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), que atua diariamente para atender a alta demanda da segunda maior cidade de Rondônia, atrás apenas da capital, Porto Velho. Com servidores experientes e equipamentos adequados, os serviços alcançam bairros e área central dos dois distritos da cidade.
Para garantir eficiência, a equipe conta com caminhão basculante, retroescavadeira, BobCat, caminhão varredor de ruas, roçadeiras, moto-podas, motosserras e ferramentas manuais. Os trabalhos são realizados em turnos diurnos e noturnos, o que permite maior agilidade no atendimento às solicitações da população.
Além da varrição, coleta e remoção de resíduos, a manutenção de jardins e áreas verdes também integra o cronograma. Roçadores experientes utilizam grades com proteção de tela, medida que evita o lançamento de pedras e detritos, assegurando a segurança de pedestres e motoristas durante a execução do serviço.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, o cuidado com a limpeza urbana reflete diretamente na qualidade de vida da população. “Manter a cidade limpa é uma ação contínua que envolve planejamento, equipe preparada e respeito aos espaços públicos. Esse trabalho garante mais segurança, saúde e bem-estar para todos”, destacou.
A atuação da equipe da Semosp se estende ainda à limpeza e manutenção dos Cemitérios Municipais, dos Padres e da Saudade. O serviço é permanente ao longo do ano e recebe reforço especial no período que antecede o Dia de Finados, quando milhares de pessoas visitam os locais para homenagear familiares e amigos.
O trabalho apresentado se justifica pela dimensão territorial e populacional de Ji-Paraná, que exige organização, equipamentos adequados e profissionais capacitados. A limpeza urbana contribui para a preservação do patrimônio público, previne problemas ambientais e reforça a imagem de uma cidade bem cuidada.
Com planejamento e execução contínua, a Prefeitura segue promovendo ações que tornam Ji-Paraná mais organizada e acolhedora, beneficiando moradores e visitantes de forma equilibrada e responsável.
