Prefeitura de Ji-Paraná realiza mutirão mensal de atendimento ortopédico no CEM

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue fortalecendo o acesso da população aos atendimentos especializados com a realização do mutirão mensal de atendimento ortopédico no Centro de Especialidades Médicas (CEM). A ação acontece todo primeiro sábado de cada mês e tem como objetivo reduzir a demanda reprimida e agilizar o atendimento aos pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde.
No último sábado, dia 7, o mutirão garantiu o atendimento de 58 pacientes, seguindo rigorosamente a fila regulada pelo Sistema de Regulação (SISREG). Os atendimentos foram realizados por três médicos ortopedistas, que atuaram em consultas especializadas, avaliações clínicas e encaminhamentos conforme a necessidade de cada paciente.
A iniciativa integra as estratégias da gestão municipal para ampliar o acesso aos serviços especializados de saúde, promover maior resolutividade nos atendimentos e organizar de forma eficiente a fila de espera por consultas ortopédicas na rede pública.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a realização periódica do mutirão permite maior previsibilidade no atendimento da demanda reprimida, além de reforçar o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Semusa reforça ainda que os atendimentos são destinados exclusivamente a pacientes previamente regulados e encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), respeitando os critérios técnicos estabelecidos pela rede municipal.
