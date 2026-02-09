Comentário de Ana Castela em vídeo de Zé Felipe reacende rumores de reconciliação

Publicada em 09/02/2026 às 15h42
Uma simples troca de mensagens nas redes sociais foi suficiente para movimentar fãs neste fim de semana. Um comentário feito por Ana Castela em uma publicação de Zé Felipe voltou a colocar o antigo relacionamento do ex-casal no centro das atenções e levantou especulações sobre uma possível reaproximação.
O episódio ocorreu no TikTok, onde Zé Felipe publicou um vídeo em tom descontraído, aparentemente “xingando”, enquanto ao fundo tocava a música Boa Sorte, de Vanessa da Mata. A reação veio rapidamente: Ana comentou “Calma, moreno”, frase curta que bastou para gerar uma onda de interpretações entre seguidores.
A interação ganhou força porque o término do casal é recente. A separação foi anunciada em 29 de dezembro do ano passado, quando Zé Felipe divulgou um comunicado explicando que a decisão havia sido tomada em comum acordo. Na ocasião, o cantor afirmou que o fim não ocorreu por conflitos, ressaltou o carinho entre as famílias e declarou que ambos seguiram caminhos diferentes para buscar objetivos pessoais, mantendo respeito e afeto.
Desde então, qualquer menção pública entre os dois costuma ser observada com lupa pelos fãs. Nos comentários do vídeo, parte do público interpretou a fala de Ana como sinal de reconciliação, com mensagens pedindo a volta do casal. Outros internautas, porém, trataram a situação com naturalidade e apontaram que a interação pode refletir apenas uma relação amistosa após o término.
Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre uma possível retomada do romance. Ainda assim, o episódio mostra como pequenos gestos nas redes sociais continuam sendo suficientes para reacender expectativas e debates entre admiradores do ex-casal.
