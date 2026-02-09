“Onde eu posso melhorar?”: Rafa Brites fala sobre crises e diálogo no casamento

Publicada em 09/02/2026 às 14h41
Uma reflexão sobre vida a dois levou Rafa Brites a abrir o coração nas redes sociais neste domingo (8). Ao comentar o relacionamento com o marido, o também apresentador Felipe Andreoli, ela contou que o casal já atravessou fases delicadas e reforçou a importância da conversa para manter a relação ao longo dos anos.
Segundo Rafa, um momento recente de pausa e silêncio serviu como ponto de partida para reflexões mais profundas. Longe de distrações e compromissos do dia a dia, os dois se sentaram para conversar sobre a vida, o futuro e o próprio casamento, em um exercício de escuta e troca.
A apresentadora destacou que, apesar de muitas vezes serem vistos como um casal “modelo” nas redes sociais, a trajetória não foi livre de dificuldades. Ela afirmou que comunicação, paciência, confiança e fé foram fundamentais para atravessar períodos de desgaste e permitir que a relação evoluísse. Para Rafa, relacionamentos longos não são sinônimo de ausência de problemas, mas de disposição para enfrentá-los.
Durante o desabafo, Rafa também comentou sobre o alto número de separações e ponderou que, embora alguns casamentos realmente precisem chegar ao fim, outros se encerram pela falta de esforço mútuo. Na avaliação dela, a dificuldade de ouvir, reconhecer falhas e admitir a necessidade de mudança contribui para o distanciamento entre os parceiros.
Ela revelou ainda que um exercício recorrente no relacionamento é a pergunta direta sobre pontos de melhoria. Segundo a apresentadora, nem sempre é simples ouvir críticas, mas escolher o momento certo para conversas sensíveis faz toda a diferença. Para Rafa, falar sobre sentimentos e buscar soluções não significa criar conflitos, mas fortalecer a relação.
Ao encerrar o relato, Rafa lembrou que, em 16 anos de relacionamento, esse tipo de diálogo foi necessário inúmeras vezes. A intenção, segundo ela, é ajudar a desconstruir a ideia de casamentos perfeitos exibidos na internet, reforçando que relações reais exigem ajustes constantes.
