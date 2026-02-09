Prefeitura de Porto Velho orienta sobre abandono de animais no Carnaval

Publicada em 09/02/2026 às 15h56
Durante o Carnaval 2026, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Proteção Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou uma ação de conscientização no Bloco Pirarucu do Madeira, voltada ao combate ao abandono e aos maus-tratos de animais.
A iniciativa levou informações ao público sobre a importância da guarda responsável, especialmente em períodos festivos, quando há aumento nos casos de abandono e negligência. A equipe reforçou que animais não são descartáveis e precisam de cuidado, respeito e proteção durante todo o ano.
“O Brasil possui leis que regulamentam o cuidado e tipifica como crime todo tipo de violência e maus tratos aos animais. A Sema e a prefeitura estão orientando as pessoas no sentido de ampliar os cuidados com os animais”, disse Vinícius Miguel, Secretário Municipal de Meio Ambiente (Sema).
Segundo o coordenador de Proteção Animal da Sema, André Oliveira, a presença da equipe nos blocos tem papel educativo. “O Carnaval é um momento de alegria, mas também de responsabilidade. Em períodos festivos, infelizmente, aumentam os casos de abandono e maus-tratos. Nossa atuação é para conscientizar que animal não é descartável e que cuidar e respeitar é um dever permanente”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!