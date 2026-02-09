Governo de Rondônia lança ações de trânsito para o Carnaval 2026 em Porto Velho

Publicada em 09/02/2026 às 16h02
O governo de Rondônia lançou, na sexta-feira (6), ações educativas e de fiscalização que serão desenvolvidas durante o Carnaval 2026, em Porto Velho. O lançamento ocorreu no cruzamento da Avenida Presidente Dutra com a Rua Duque de Caxias, ponto estratégico de acesso aos blocos do circuito Pinheiro Machado, com foco na orientação preventiva e na preservação da vida.
A iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPT), contou com a instalação de um espaço de embarque e desembarque seguro, voltado aos foliões que se deslocam a pé ou por veículos de aplicativo. No local, equipes de mobilização realizaram abordagens educativas, com entrega de bafômetros descartáveis e bandanas personalizadas, reforçando a importância de não misturar álcool e direção.
ORIENTAÇÃO EDUCATIVA
Durante o lançamento, duas equipes de dramatização teatral realizaram apresentações educativas, utilizando a linguagem cênica para sensibilizar o público sobre comportamentos de risco no trânsito, como a combinação entre álcool e direção e o uso do celular ao volante. Além do ponto principal, outras seis equipes atuaram simultaneamente em pontos estratégicos no centro de Porto Velho, com mobilização educativa, apresentações teatrais e aplicação de pesquisas junto aos condutores.
Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a diversificação das estratégias educativas amplia o alcance das mensagens. “A dramatização teatral aproxima o cidadão e facilita a compreensão dos riscos. Nosso trabalho é orientar e prevenir, reforçando que a vida é o bem maior”, ressaltou.
FISCALIZAÇÃO REFORÇADA NO CARNAVAL
Paralelamente às ações educativas, a Diretoria Técnica de Ações e Fiscalização de Trânsito (DTFAT) reforçou a segurança do perímetro com equipes posicionadas em pontos estratégicos e circulação pela cidade. Ainda na noite de sexta-feira, 6, tiveram início as operações da Lei Seca, integradas à programação do Carnaval 2026.
Dados preliminares, referentes a 2025, indicam que, em todo o estado, foram lavrados mais de 4,6 mil autos de infração relacionados à condução sob influência de álcool. Em Porto Velho, apenas no contexto da Operação Lei Seca, foram registrados 1.807 autos. Durante o período carnavalesco de 2025, entre fevereiro e março, a Capital concentrou 426 infrações desse tipo, evidenciando o impacto do consumo de álcool associado à direção.
No mesmo recorte de Carnaval, os registros apontam 370 sinistros de trânsito em Rondônia, com mais de 94% das ocorrências georreferenciadas. O comparativo entre fevereiro de 2024 e março de 2025 manteve o mesmo número de sinistros, com 185 registros em cada período, reforçando a necessidade de ações contínuas de educação e fiscalização.
As ações reforçadas do Detran Rondônia seguem durante todo o período carnavalesco, integrando educação e fiscalização para reduzir riscos, preservar vidas e reforçar que a segurança viária é responsabilidade de todos.
