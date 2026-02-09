Publicada em 09/02/2026 às 14h50
O Palácio de Buckingham afirmou que "está pronto para apoiar" as investigações da polícia sobre o envolvimento do ex-príncipe Andrew com o bilionário Jeffrey Epstein caso seja solicitado.
Em comunicado oficial divulgado à imprensa nesta segunda-feira (9), depois que novas alegações sobre o caso vieram à tona, os representantes da Família Real do Reino Unido ressaltaram que o Rei Charles III já deixou clara sua "profunda preocupação" com as revelações que seguem ocorrendo e com as vítimas do empresário.
Mais cedo, em visita oficial à cidade de Clitheroe, mais ao norte da Inglaterra, Charles foi confrontado sobre as polêmicas do irmão. Enquanto cumprimentava súditos, um homem na multidão o questionou.
"Charles , há quanto tempo você sabe sobre Andrew e Epstein?", gritou o homem, sendo repreendido por outras pessoas.
A família real britânica está sob grande pressão nos últimos meses, depois que novos documentos do caso Epstein liberados pelo governo dos Estados Unidos voltaram a mostrar evidências da proximidade de Andrew com o bilionário, condenado por abuso sexual.
Por conta das revelações, o irmão de Charles perdeu seu título de príncipe e "foi expulso" de sua residência oficial de Windsor. Mesmo assim, continua com regalias reais como "a casa mais confortável da Inglaterra", como é chamada a residência de Sandringham para onde ele foi.
Herdeiro do trono se pronunciou mais cedo
O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, estão "profundamente preocupados" com as revelações mais recentes do caso Epstein que envolvem o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III e tio de William, afirmou segunda-feira (9) um porta-voz do casal herdeiro do trono do Reino Unido.
“Posso confirmar que o príncipe e a princesa de Gales ficaram profundamente preocupados com as revelações contínuas [do caso Epstein]”, afirmou em comunicado o palácio de Kensington, residência oficial de William e Kate.
A mais recente leva de documentos do caso Epstein, publicados no final de janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, trouxe novas citações e fotos de Andrew Mountbatten-Windsor com Jeffrey Epstein, o que agravou a crise na realeza britânica.
