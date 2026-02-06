PM prende homem por tráfico e apreende drogas, dinheiro e celulares

Publicada em 06/02/2026 às 14h17
Em mais uma ação bem sucedida policiais militares que realizavam patrulhamento em Vilhena na tarde da última quinta-feira, 05, obtiveram informações que um indivíduo de 32 anos identificado pelas iniciais W.D.L.V., vulgo “Dubai” estaria vendendo drogas na cidade.
Posterior a sua identificação, constatou-se que ele já havia sido preso em meados do ano passado por tráfico de drogas e dessa vez, as informações davam conta que a droga era vendida em diferentes locais da cidade para dificultar a ação da polícia.
Após ser localizado “Dubai” foi abordado no bairro Jardim das Oliveiras e com ele, os policiais localizaram nove envelopes de cocaína e quatrocentos reais em dinheiro..
Diante da situação a equipe da polícia militar foi até uma oficina de funilaria e estética automotiva situada na BR-174, onde no telhado foi localizada uma bolsa marrom contendo certa quantidade de maconha e no forro, dentro de uma sacola, os policiais encontraram outra quantidade de cocaína.
Ainda na oficina, em um cômodo utilizado como quarto, foram apreendidos R$ 887 em espécie, dinheiro apontado como proveniente do comércio de entorpecentes. Sobre a bancada do estabelecimento, dentro de uma sacola preta, foi localizada mais uma quantidade de maconha. Em outro cômodo, possivelmente usado como cozinha, os policiais encontraram outra porção de substância análoga à cocaína e uma balança digital.
Com a confirmação e materialidade do crime, foi dada voz de prisão a W.D.L.V. por tráfico de drogas, sendo o mesmo encaminhado à UNISP para as providências cabíveis.
Ao final da ocorrência foram tirados de circulação 1,702 kg de maconha, 482,88 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares, uma balança digital e R$ 1.287 em espécie.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!