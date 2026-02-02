“Para mim, fui um vencedor”, diz Henri Castelli sobre o BBB 26
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 02/02/2026 às 08h41
A participação de Henri Castelli no Big Brother Brasil 26 foi breve, mas, segundo ele, marcante. Fora do confinamento, o ator comentou a experiência no programa, falou sobre o problema de saúde que o levou a deixar a casa e também atualizou o andamento do processo judicial relacionado à agressão sofrida em 2020.

Henri deixou o reality após sofrer duas crises convulsivas, o que gerou preocupação entre os fãs e levantou especulações nas redes sociais. Apesar da saída antecipada, ele destacou o apoio que recebeu do público. “Foi um carinho absurdo nas redes e nas ruas. Pessoas vieram falar comigo não para tirar foto, mas para simplesmente dizer: ‘eu te amo, se cuida, estou torcendo por você’. Para mim, fui um vencedor já”, afirmou, acrescentando que se sentiu bem amparado pela equipe da emissora.

A eliminação precoce também impediu o ator de vivenciar momentos que aguardava com expectativa dentro da casa, como as festas temáticas. Henri contou que havia feito pedidos específicos à produção. “A do cowboy foi com músicas sertanejas. Eu tinha pedido uma igual à dele. Leonardo me mandou várias mensagens. Zezé também. Gosto muito de sertanejo”, relatou. Ele ainda mencionou o desejo de uma festa de rock e outra inspirada nos anos 1980, ressaltando seu gosto musical variado.

Após a saída do programa, surgiram comentários associando as crises convulsivas à agressão que o ator sofreu em 2020, quando teve a mandíbula fraturada em Barra de São Miguel, em Alagoas. Henri negou qualquer relação entre os episódios. “Não tem nada a ver. É muito ruim toda hora isso ser lembrado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É chato ficar relembrando essa história depois de seis anos”, afirmou, reforçando que clinicamente os casos são distintos.

O ator também trouxe atualizações sobre o processo judicial envolvendo os agressores. Segundo ele, a condenação criminal já ocorreu e a fase cível está em andamento. “Os agressores foram condenados criminalmente. A parte cível está entrando agora. Eles já pagaram indenização para o Estado e agora têm que pagar para mim”, explicou.

Henri afirmou que a decisão já foi confirmada em segunda instância e que não há mais possibilidade de recurso. “O valor já foi determinado pela juíza. Vai ser pago este ano. São R$ 55 mil”, concluiu, ao detalhar que os pedidos de redução da pena foram contestados pela defesa.

