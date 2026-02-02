Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para os cargos de motorista de veículo pesado, vigilante e zelador

Por Assessoria
Publicada em 02/02/2026 às 09h50
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (30) dois editais de convocação referentes aos processos seletivos nº 001 e 004. O chamamento foi voltado para as funções de motorista de veículo pesado, vigilante e zelador.
Os convocados têm o prazo de até três dias úteis, a partir da data de publicação dos editais, para tomarem posse dos cargos. Toda a documentação necessária para admissão deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.
CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO: transparencia.jaru.ro.gov.br/
